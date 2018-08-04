Накануне воскресенья Предстоятель УПЦ возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре
23:17, 04 августа 2018Православие
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Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе / news.church.ua
Сегодня, накануне Недели 10-й по Пятидесятнице, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Завтра Архипастырь возглавит торжественное богослужение по случаю праздника в честь Почаевской иконы Божией Матери в Свято-Успенской Почаевской лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Начало Божественной литургии в 9.00.
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