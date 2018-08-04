В Почаевской лавре начались торжества по случаю празднования Почаевской иконы Божьей Матери

Завтра, 5 августа, Православная Церковь молитвенно чтит чудотворный образ Почаевской иконы Божией Матери.

Празднования, посвященные иконе Пресвятой Богородицы, традиционно в Свято-Успенской Почаевской лавре проходят особенно торжественно. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Чудотворную Почаевскую икону Божьей Матери украшают венком из живых цветов; лаврская братия во главе с наместником обители — митрополитом Почаевским Владимиром и прихожанами совершают крестный ход от поместья Анны Гойской в святую обитель; приезжают и приходят молитвенными шествиями из разных уголков Украины и из заграницы тысячи паломников, которые желают быть участниками торжества.

Накануне обители добрался Международный Крестный ход из Польши, который проходил землями Волыни, Ровенщины, Тернопольщины до Почаевской лавры. В молитвенном шествии также приняли участие православные белорусы — всего две тысячи верующих Православной Церкви. Возглавил колонну паломников митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, который основал традицию этого маршрута.

К воротам обители утром 1 августа прибыл ХХІ шестидневный крестный ход “Любви, мира и молитвы за Украину” из Ивано-Франковска. Паломники молитвенно поклонились главной святыни – Почаевской иконе Божией Матери и мощам преподобных Иова и Амфилохия.

2 августа верующие приняли участие в многотысячном крестном ходе с чудотворной иконой Божией Матери «Почаевская» из урочища Вирля села Савчицы Тернопольской области в Почаевскую лавру.

Крестный ход прошел именно тем историческим путем, что и в 1597 году. Тогда монахи Почаевского монастыря переносили чудотворную икону от поместья Анны Гойской в свою святую обитель. На месте, где находился замок помещицы в 1997 году, в память юбилея 400-летия перенесения чудотворной иконы на гору Почаевскую, был установлен памятный крест.

Возле этого креста был отслужен торжественный молебен. После окончания которого тысячи верующих и братия монастыря во главе с наместником прошли 15 километров историческим путем из урочища Вирля на святую Почаевскую гору. Шествие сопровождал конный отряд казаков в исторической форме.

Сегодня, 4 августа, было совершено всенощное бдение с Акафистом перед чудотворной святыней, которое возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк в Спасо-Преображенском соборе.

Завтра, 5 августа, в день празднования Почаевской иконы Божьей Матери в 5.00 будет отслужена ранняя Литургия, а в 9.00 начнется поздняя Божественная литургия, которую возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий. После богослужения на территории Лавры будет совершен Крестный Ход с чудотворной Почаевской иконой Божией Матери.

Все, кто не сможет попасть в этот день на празднование в Почаевскую лавру, имеют возможность слушать прямую аудио-трансляцию на сайте обители.