Ужгородский монастырь приглашает на крестный ход и молебен за мир в скит святых Архангелов

В субботу, 11 августа, в Ужгороде по благословению управляющего Мукачевской епархией, митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора состоится крестный ход.

Крестный ход начнется в 08.00 от православного Свято-Воскресенского мужского монастыря и пройдет до скита в честь святых Архангелов, сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.

Целью шествия является совершение благодарственного молебна, который в сослужении собора духовенства возглавит владыка Феодор. Во время молебна будет совершена молитва за мир в Украинской земле и в Закарпатском крае.