Ужгородский монастырь приглашает на крестный ход и молебен за мир в скит святых Архангелов
22:07, 04 августа 2018Православие
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Во время молебна будет совершена молитва за мир в Украинской земле / m-church.org.ua
В субботу, 11 августа, в Ужгороде по благословению управляющего Мукачевской епархией, митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора состоится крестный ход.
Крестный ход начнется в 08.00 от православного Свято-Воскресенского мужского монастыря и пройдет до скита в честь святых Архангелов, сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.
Целью шествия является совершение благодарственного молебна, который в сослужении собора духовенства возглавит владыка Феодор. Во время молебна будет совершена молитва за мир в Украинской земле и в Закарпатском крае.
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