Крестным ходом в 15 километров прошли тысячи верующих в честь перенесения чудотворной иконы «Почаевской»

Несколько тысяч паломников вместе с иконой Божией Матери «Почаевская» 2 августа прошли по пути, которым святыня была доставлена в Почаевский монастырь 421 год назад.

Из урочища Вирля, где находилось поместье хранившей икону Анны Гойской, к Свято-Успенской Почаевской лавре крестоходцы прошли около 15 километров, сообщает "Фома в Украине" со ссылкой на сайт Лавры.

Перед началом молитвенного шествия у поклонного креста, где находилось поместье, был отслужен молебен. Богослужение возглавил наместник Лавры митрополит Почаевский Владимир.

Крестоходцев сопровождал конный загон казаков, одетых в историческую форму.

«Особенно приятно и радостно было видеть, - пишет пресс-служба Лавры, - как проезжающие по трассе авто и автобусы останавливались и люди с трепетом, а кто и со слезами радости спешили прямо посреди дороги встать на колени перед святым образом Пречистой Матери Божией, чтобы получить Её благословение. При входе в Лавру утомленных, но счастливых крестоходцев окропили святой водой и после молебна накормили обедом».

Напомним, в 1559 году землями Волыни проезжал будущий константинопольский патриарх Неофит. В урочище Вирля он остановился в замке шляхтянки Анны Гойской. В благодарность за гостеприимство он подарил ей икону.

Вскоре по молитвам у иконы стали совершаться чудеса. Когда же благодаря чудотворному образу исцелился слепой брат Гойской Филипп, то Анна, удивленная и обрадованная, призвала иноков. Они отслужили молебен и перенесли икону в Почаевский монастырь. Случилось это в 1597 году. С тех пор образ стал называться Почаевским.

Икона прославилась огромным числом чудес. Самое известное совершилось 23 июля 1675 года, когда обитель была спасена от осадивших ее татар. В тот день Бородица вместе с преподобным Иовом и бесчисленным ангельским войском явилась в небе над Почаевом и обратила обезумевшую крымскую орду в бегство.