В Чернобыле отметили престольный праздник Свято-Ильинского храма

В день памяти пророка Божия Илии, 2 августа, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел совершил Божественную литургию в Свято-Ильинском храме города Чернобыля Киевской области.

После богослужения владыка Павел обратился к молящимся с проповедью, рассказав о рождении и служении святого пророка Божия Илии, о том, какие он сотворил чудеса во время своей земной жизни, как пророк чудесным образом на огненной колеснице был взят на небо. Об этом сообщает сайт Киево-Печерской лавры.

Затем был совершен крестный ход, после которого митрополит Павел поблагодарил сослужащих архипастырей, священников за молитвы, напомнил, что после аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году, храм был закрыт, но с 2001 года в нем вновь возобновились богослужения.

Также особую благодарность владыка Павел выразил настоятелю храма за те труды, которые он несет в этом месте, пожелал всем сил, терпения, помощи Божией и призвал на всех Божие благословение.