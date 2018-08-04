Первый Всеукраинский фестиваль православной молодежи «Ортофест-2018» собрал около 400 участников

В честь Дня Крещения Руси на Киевщине прошел первый Всеукраинский фестиваль для православной молодежи «Ортофест-2018».

Мероприятие, которое проходило в лесном палаточном городке, собрало около 400 участников из всех регионов Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Синодального молодежного отдела Церкви.

«Ортофест-2018» начал работу 23 июля по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Программа мероприятия, которое длилось на протяжении шести дней, была очень насыщенной и включала: командную игру на тему крещения Киевской Руси и другие, беседы со священниками, мастер-классы и воркшопы, лекции церковных спикеров, общественных деятелей, популярных телеведущих, конкурс караоке, выступление победителя конкурса «Голос страны» протоиерея Александра Клименко, вечер художественной самодеятельности, песни под гитару у костра, а также флешмоб от православной агитбригады «Три D - Давай дарить добро!»

Главным событием фестиваля стало участие молодежи в крестном ходе к 1030-летию Крещения Руси и молитва за Божественной литургией.