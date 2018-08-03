В возрождающемся Успенском соборе Саровской пустыни совершили первую литургию

В возрождающемся Успенском соборе Свято-Успенского мужского монастыря - Саровской пустыни в четверг 2 августа совершили первую литургию.

В сослужении семи архипастырей богослужение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, сообщает епархиальный сайт.

После Литургии настоятель обители игумен Никон (Ивашков) выразил надежду, что через год Успенский собор освятят, после чего приступят к восстановлению еще одного храма - в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», который взорвали в безбожные годы.

- Знаменитая Саровская пустынь именуется Свято-Успенской, но в ней не было Успенского собора. По территории монастыря проходила городская улица. И вот, по милости Божией, трудами многих людей была построена новая дорога в городе, закрыт проезд через монастырь, и сейчас Успенский собор освящает богоспасаемый град Саров святыми куполами с крестами, которые видны издалека. Для нас это великое утешение и духовная радость, - сказал митрополит Георгий.

До революции Успенскую церковь считали одной из самых красивых в России. Этот собор стал первой каменной постройкой обители, главным ее храмом. Именно здесь с 1903 года и до закрытия монастыря находились мощи преподобного Серафима Саровского.

В 1925 году Саровский монастырь закрыли. Успенский собор стал ветшать, и в 1951 году его взорвали. Восстановление собора началось весной 2016 года. Официально заложен он был 1 августа 2016 года патриархом Кириллом.