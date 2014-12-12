В Киеве началась Рождественская акция «Старость в радость!»

Рождественская акция «Старость в радость!»

Давайте вместе приготовим Новогодние и Рождественские подарки и подпишем поздравительные открытки бабушкам и дедушкам, которые живут в домах престарелых и, как правило, не имеют близких. Очень много их сейчас ничейных, брошенных!

РЕКОМЕНДАЦИИ ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ:

В подарок можно положить несколько вещей из списка

(по возможности):

-Полотенце х/б (маленькое, примерно 30 на 45 см)

-Теплые носки (от 36 размера до 44);

-Платочки носовые;

-Платки бабушкам (головной убор);

-Гребешки и расчески с частым зубом;

-Яркие красивые чашки;

-Очень нужны футболки и майки;

-Шарфы для дедушек и шали для бабушек;

-Яркие компактные календари (их очень хотят);

-Кепки для дедушек, тельняшки для дедушек (от 50 р-ра);

-Тапочки, можно с задниками (от 39 р-ра);

-Халаты (от 48 р-ра);

-Ночнушки (от 48 р-ра);

-Тренировочные штаны (от 50 р-ра);

-Сладкое (батончики/мармелад/пастила/зефир в коробочке со сроком годности от 3-х месяцев. Лучше не покупать вафли, печенье, шоколадных дедов морозов – они могут раскрошиться при перевозке);

-Календарь на 2015 год (небольшой, не более, чем 50 см одна сторона)

-Подпишите еще и короткую открытку с яркой картинкой, просто с пожеланием здоровья и всего хорошего в новом году, проверено, что дедушки и бабушки перечитывают по несколько раз эти поздравления и хранят их.

Открыточку подписываем (с нейтральным обращением, можно начинать прямо с “Поздравляю Вас с Новым годом!”, и с теплыми пожеланиями внутри, подписывая свое имя, например “Галя или Петя из Киева”, ведь дедушкам и бабушкам важно личное внимание)

НЕ КЛАДИТЕ В ПОДАРОК, НО ПРИНОСИТЕ ОТДЕЛЬНО:

- ПОДГУЗНИКИ любой фирмы любой впитываемости размеров №3 и 4 (L или XL)

- ПЕЛЕНКИ одноразовые впитывающие 60х90

-влажные салфетки в больших пачках

- диабетическое мягкое сладкое на ксилите или сорбите для диабетиков

- новогоднюю мишуру и украшения для палат и елок (небьющееся, НЕ свечи)

- журналы со сканвордами.

Можно готовить сразу готовые подарочки, либо у кого есть возможность вещи из списка пожертвовать оптом.

Затем пишем крупно на листике ДЕДУШКЕ или БАБУШКЕ и если там есть вещи, то размер.

Например, «ПОДАРОК ДЕДУШКЕ (Носки зимние 40 размер, шоколадка диабетическая, календарик и т.д.)»

Согласитесь, что сделать один такой подарочек и сделать еще одного человека счастливее – может каждый из нас.

Пишите нам и звоните: (044) 255-12-25, МТС: (050) 982-16-60, KS: (096) 294-05-75, LIFE: (093) 549-55-02.

Необходимы также волонтеры, обращаться по телефону

(066) 028 57 12 – Анна.

СБОР ОТКРЫТ

С 11.12.2014 до 19.12.2014 года (с 09.00 до 19.00)

Синодальный отдел УПЦ по делам семьи

Святая Успенская Киево-Печерская Лавра

ул. Лаврская,15, корпус 70-а, каб. №8

Ну и главное, расскажите об этом добром деле своим друзьям, наверняка они захотят поучаствовать! Если бы мы могли передать, сколько счастливых слез и трогательно трясущихся рук, прижимающих милые теплые подарки мы видели в 2012 году).

ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ МИР ЧУТЬ ДОБРЕЕ И ТЕПЛЕЕ! Это просто, пусть маленький праздник будет у всех, даже у брошенных и всеми забытых…

Информация об акции в соц.сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/simyaicerkva

Вконтакте: https://vk.com/event82569272

family.church.ua