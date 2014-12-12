В Киеве началась Рождественская акция «Старость в радость!»
Рождественская акция «Старость в радость!»
Давайте вместе приготовим Новогодние и Рождественские подарки и подпишем поздравительные открытки бабушкам и дедушкам, которые живут в домах престарелых и, как правило, не имеют близких. Очень много их сейчас ничейных, брошенных!
РЕКОМЕНДАЦИИ ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ:
В подарок можно положить несколько вещей из списка
(по возможности):
-Полотенце х/б (маленькое, примерно 30 на 45 см)
-Теплые носки (от 36 размера до 44);
-Платочки носовые;
-Платки бабушкам (головной убор);
-Гребешки и расчески с частым зубом;
-Яркие красивые чашки;
-Очень нужны футболки и майки;
-Шарфы для дедушек и шали для бабушек;
-Яркие компактные календари (их очень хотят);
-Кепки для дедушек, тельняшки для дедушек (от 50 р-ра);
-Тапочки, можно с задниками (от 39 р-ра);
-Халаты (от 48 р-ра);
-Ночнушки (от 48 р-ра);
-Тренировочные штаны (от 50 р-ра);
-Сладкое (батончики/мармелад/пастила/зефир в коробочке со сроком годности от 3-х месяцев. Лучше не покупать вафли, печенье, шоколадных дедов морозов – они могут раскрошиться при перевозке);
-Календарь на 2015 год (небольшой, не более, чем 50 см одна сторона)
-Подпишите еще и короткую открытку с яркой картинкой, просто с пожеланием здоровья и всего хорошего в новом году, проверено, что дедушки и бабушки перечитывают по несколько раз эти поздравления и хранят их.
Открыточку подписываем (с нейтральным обращением, можно начинать прямо с “Поздравляю Вас с Новым годом!”, и с теплыми пожеланиями внутри, подписывая свое имя, например “Галя или Петя из Киева”, ведь дедушкам и бабушкам важно личное внимание)
НЕ КЛАДИТЕ В ПОДАРОК, НО ПРИНОСИТЕ ОТДЕЛЬНО:
- ПОДГУЗНИКИ любой фирмы любой впитываемости размеров №3 и 4 (L или XL)
- ПЕЛЕНКИ одноразовые впитывающие 60х90
-влажные салфетки в больших пачках
- диабетическое мягкое сладкое на ксилите или сорбите для диабетиков
- новогоднюю мишуру и украшения для палат и елок (небьющееся, НЕ свечи)
- журналы со сканвордами.
Можно готовить сразу готовые подарочки, либо у кого есть возможность вещи из списка пожертвовать оптом.
Затем пишем крупно на листике ДЕДУШКЕ или БАБУШКЕ и если там есть вещи, то размер.
Например, «ПОДАРОК ДЕДУШКЕ (Носки зимние 40 размер, шоколадка диабетическая, календарик и т.д.)»
Согласитесь, что сделать один такой подарочек и сделать еще одного человека счастливее – может каждый из нас.
Пишите нам и звоните: (044) 255-12-25, МТС: (050) 982-16-60, KS: (096) 294-05-75, LIFE: (093) 549-55-02.
Необходимы также волонтеры, обращаться по телефону
(066) 028 57 12 – Анна.
СБОР ОТКРЫТ
С 11.12.2014 до 19.12.2014 года (с 09.00 до 19.00)
Синодальный отдел УПЦ по делам семьи
Святая Успенская Киево-Печерская Лавра
ул. Лаврская,15, корпус 70-а, каб. №8
Ну и главное, расскажите об этом добром деле своим друзьям, наверняка они захотят поучаствовать! Если бы мы могли передать, сколько счастливых слез и трогательно трясущихся рук, прижимающих милые теплые подарки мы видели в 2012 году).
ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ МИР ЧУТЬ ДОБРЕЕ И ТЕПЛЕЕ! Это просто, пусть маленький праздник будет у всех, даже у брошенных и всеми забытых…
Информация об акции в соц.сетях:
Facebook: https://www.facebook.com/simyaicerkva
Вконтакте: https://vk.com/event82569272