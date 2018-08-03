В Исландии почтили память моряков полярных конвоев, погибших в годы Второй мировой

В воскресенье, 29 июля, в День Военно-морского флота в столице Исландии Рейкьявике возложили цветы к монументу "Надежда", посвященному морякам Полярных конвоев, погибшим в годы Второй мировой войны.

Настоятель Свято-Николаевского ставропигиального прихода Московского Патриархата протоиерей Тимофей Золотуский совершил панихиду, за которой молились прихожане из России, Украины, Грузии, Сербии, Литвы, Эстонии и Исландии, сообщает сайт Русской Православной Церкви в Исландии.

Мемориал "Надежда", созданный известным российским скульптором Владимиром Суровцевым, был открыт в 2005 году, к 60-й годовщине Великой Победы.

Композиция мемориала представляет собой статую молодой женщины с косынкой в руках, провожающую моряков в длительное и опасное плавание с надеждой на его благополучное возвращение.

По подножию статуи полукружием расположены две гранитные плиты с именами советских, исландских, английских, американских, норвежских и других судов и кораблей, затонувших во время проводки полярных конвоев. Все надписи выполнены на русском, исландском и английском языках.

В этот же день была совершена заупокойная молитва на военном участке городского кладбища Фоссвогур, где похоронен советский матрос Александр Маллей, скончавшийся в исландском госпитале во время войны. Прихожане также соборно пропели "Вечную память" всем воинам, упокоенным на исландской земле.