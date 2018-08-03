В Валаамском монастыре отметили 150-летие со дня освящения Ильинского скита

Вчера, в день памяти святого пророка Божия Илии, в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре состоялся престольный праздник Ильинского скита обители и празднование 150-летия со дня его освящения.

В этот день Божественную литургию в скиту возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, сообщает "Монастырский вестник".

В настоящее время в Ильинском скиту постоянно проживает несколько насельников во главе со скитоначальником иеромонахом Илией.

Паломнические группы посещают Ильинский скит только по благословению игумена обители епископа Троицкого Панкратия. В день престольного праздника был организован специальный рейс для богомольцев.