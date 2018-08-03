Православные верующие по всему миру отметили 1030-летие Крещения Руси

Праздничные богослужения, посвященные 1030-летию Крещения Руси, были совершены на приходах Русской Православной Церкви в разных странах мира, в том числе в дальнем зарубежье.

Во Франции 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, епископ Корсунский Нестор совершил Божественную литургию в Николаевском соборе города Ниццы. После богослужения был совершен чин славления равноапостольному князю Владимиру, и в полдень, согласно благословению священноначалия, окрестности Ниццы огласились праздничным колокольным звоном, сообщает сайт Корсунской епархии.

Управляющий Берлинско-Германской епархией архиепископ Подольский Тихон в 1030-ю годовщину Крещения Руси совершил Божественную литургию в храме святого равноапостольного великого князя Владимира в Марцане (Берлин). В числе участников богослужения были паломники из Польской Православной Церкви. По окончании Литургии начался молебен святому князю Владимиру с особыми прошениями о единстве Церкви и народа Божьего, а затем состоялся крестный ход вокруг храма, сообщает сайт Берлинско-Германской епархии.

В день памяти равноапостольного князя Владимира епископ Сурожский Матфей возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе города Лондона. В конце богослужения архипастырь и сослужившее ему духовенство совершили молитвенное славление у образа равноапостольного Владимира, сообщает епархиальный сайт.

В день празднования 1030-летия Крещения Руси управляющий Патриаршими приходами в США епископ Наро-Фоминский Иоанн совершил Божественную литургию в Николаевском соборе Нью-Йорка в сослужении соборного духовенства. После причащения Святых Христовых Таин было совершено торжественное славление равноапостольному князю Владимиру. Епископ Иоанн поздравил прихожан с 1030-летием Крещения Руси и памятью равноапостольного Владимира, сообщает сайт Патриарших приходов.

Православные верующие в Таиланде отметили 1030-летие Крещения Руси. 28 июля торжественные богослужения прошли во всех православных храмах Патриаршего благочиния в этой стране. Особо торжественно этот день был отмечен в Чиангмае, где Божественную литургию в храме святого Крестителя Руси равноапостольного князя Владимира возглавил архимандрит Олег (Черепанин), благочинный Патриарших приходов и представитель Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд.

Служба совершалась на славянском и таиском языках. Большинство молящихся в этот день составили местные жители-тайцы, как проживающие в Чиангмае, так и приехавшие из других городов. Некоторые прибыли на своем автотранспорте из Бангкока, преодолев почти 800 километров пути. По завершении Божественной литургии был отслужен молебен, затем прошел крестный ход вокруг храма. За праздничной трапезой, устроенной прихожанами после богослужения, соборный хор дал небольшой концерт, сообщает сайт Русской Православной Церкви в Таиланде.

В день празднования 1030-летия Крещения Руси в Представительстве Русской Православной Церкви в Дамаске состоялся праздничный молебен. Его совершил представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов). В молебне приняли участие чада Русской Православной Церкви, проживающие в столице Сирии и ее окрестностях. Затем состоялось праздничное чаепитие, в котором приняли участие прихожане и гости прихода, сообщает сайт Представительства.

28 июля 2018 года в Екатерининском храме Рима (Италия) иерей Алексий Максимов совершил Божественную литургию. По окончании службы с амвона был зачитан текст послания по случаю 1030-летия Крещения Руси. Затем православные колокола русского храма на берегах Тибра огласили древний Рим торжественным звоном, сообщает приходской сайт.