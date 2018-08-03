Молодежь из Одесской епархии УПЦ посетила задержанных в местном СИЗО
12:45, 03 августа 2018Православие
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В тюремном храме была совершена Божественная Литургия / eparhiya.od.ua
По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела молодежный актив социального отдела Одесской епархии 1 августа посетил задержанных Одесского следственного изолятора.
Об этом сообщает официальный сайт епархии.
Заключенным раздали гуманитарную помощь / eparhiya.od.ua
В начале встречи была совершена Божественная Литургия в тюремном храме режимного корпуса №5 в честь священномученика Анатолия Одесского, во время которой все присутствующие на богослужении задержанные причастились Святых Христовых Тайн.
Затем сотрудники социального епархиального отдела прошли по камерам корпуса и раздали заключенным гуманитарную помощь в виде средств личной гигиены.
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