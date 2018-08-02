На православной выставке-ярмарке в Кременчуге представят свои товары 45 храмов и монастырей Украины

С 1 по 9 августа в Кременчуге, на территории Свято-Троицкого храма, состоится традиционная Православная выставка-ярмарка.

На выставку привезут свои святыни и предложат уникальные церковные товары 45 храмов, церквей и монастырей со всей Украины, сообщает сайт Кременчугской епархии УПЦ.

В одном месте сосредоточатся иконы, церковная утварь, целебные травы, мед, медовые пряники, великолепные платки и одежда, нательные крестики, ладанки, разнообразная литература и многое другое.

Как сообщают организаторы ярмарки, десятки торговых мест – это не только покупка нужных товаров, главное – это духовное общение со священнослужителями храмов и монастырей.

Часть денег от проведения ярмарки будет направлена на благотворительность.