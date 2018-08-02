На православной выставке-ярмарке в Кременчуге представят свои товары 45 храмов и монастырей Украины
21:19, 02 августа 2018Православие
81 0
Часть денег от проведения ярмарки будет направлена на благотворительность / kremen-eparh.org
С 1 по 9 августа в Кременчуге, на территории Свято-Троицкого храма, состоится традиционная Православная выставка-ярмарка.
На выставку привезут свои святыни и предложат уникальные церковные товары 45 храмов, церквей и монастырей со всей Украины, сообщает сайт Кременчугской епархии УПЦ.
В одном месте сосредоточатся иконы, церковная утварь, целебные травы, мед, медовые пряники, великолепные платки и одежда, нательные крестики, ладанки, разнообразная литература и многое другое.
Как сообщают организаторы ярмарки, десятки торговых мест – это не только покупка нужных товаров, главное – это духовное общение со священнослужителями храмов и монастырей.
Часть денег от проведения ярмарки будет направлена на благотворительность.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter