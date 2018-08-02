На Закарпатье освятили обновленный храм УПЦ
21:47, 02 августа 2018Православие
90 0
На Закарпатье освятили обновленный храм УПЦ / m-church.org.ua
Сегодня, 2 августа, управляющий Мукачевской епархией УПЦ, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском храме села Собатин на Иршавщине Закарпатской области.
Перед началом богослужения архипастырь совершил чин освящения нового престола и обновленного храма, сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ.
В своем архипастырском слове владыка обратился к собравшимся с наставлением, поздравляя с великим праздником.
Также управляющий епархией выразил благодарность настоятелю храма, отцу Александру, и всем прихожанам за приложенные труды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter