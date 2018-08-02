На Закарпатье освятили обновленный храм УПЦ

21:47, 02 августа 2018
Православие
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На Закарпатье освятили обновленный храм УПЦ / m-church.org.ua

Сегодня, 2 августа, управляющий Мукачевской епархией УПЦ, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском храме села Собатин на Иршавщине Закарпатской области.

Перед началом богослужения архипастырь совершил чин освящения нового престола и обновленного храма, сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ.

/ m-church.org.ua

В своем архипастырском слове владыка обратился к собравшимся с наставлением, поздравляя с великим праздником.

/ m-church.org.ua

Также управляющий епархией выразил благодарность настоятелю храма, отцу Александру, и всем прихожанам за приложенные труды.

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