Митрополит Онуфрий заявил, что людей может объединить только правильная вера

Блаженнейший Митрополит Онуфрий убежден, что воля Творца заключается в мире и любви людей друг к другу, однако грех отдалил их от Божественного замысла.

Об этом Предстоятель напомнил в своей проповеди в день памяти святого пророка Илии 2 августа, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Грех разъединяет людей, делает человека «поврежденным», — подчеркнул Владыка. - У нас есть проблема: мы одного хотим, о втором думаем, а третье делаем. Но Господь хочет одного: чтобы мы были целомудренными, то есть, чтобы мы любили Бога, чтобы у нас было желание стать лучше, светлее, добрее, и любить друг друга. Но мир пошел другим путем».

По его словам, все разделения, существующие в мире, стали следствием губительного влияния греха. «А это всегда приводило к трагедиям», — отметил Архипастырь.

Он напомнил, что с приближением последних времен влияние греха в мире будет все более губительным. В результате люди «загрязнятся», их вера будет неправильной и направленной ​​на достижение земных интересов, в то время как ее целью должна стать вечность.

Первосвященник отметил, что, будучи истинно верующим, человек живет мирно, спокойно, он наполнен добром, светом и Божьим благословением, и поэтому счастлив. Однако когда истинная вера теряется, утрачивается и ощущение счастья, к которому люди стремятся всегда и везде.

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, беречь чистоту святой веры. Мы не должны приспосабливать веру к своим немощам, иначе мы потеряем эталон духовного здоровья и возможность быть наследниками вечного спасении», — напутствовал собравшихся Митрополит Онуфрий.