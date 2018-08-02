В Курске прошли торжества в честь 15-летия Собора курских святых
15:34, 02 августа 2018Православие
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В Курске прошли торжества в честь 15-летия Собора курских святых / курская-епархия.рф
В Курске 1 августа прошли торжества в честь 15-летия Собора курских святых.
В день Собора курских святых митрополит Курский и Рыльский Герман совершил Божественную литургию в храме во имя преподобного Серафима Саровского и Собора Курских святых, сообщает сайт Курской епархии РПЦ.
По окончании литургии владыка Герман возглавил крестный ход и праздничный молебен.
Митрополит Курский и Рыльский Герман подчеркнул, что с курской земли вышло много подвижников, которые подвизались в Саровской, Оптиной и Глинской пустынях, в Киево-Печерской лавре и других обителях, а курские священномученики перенесли множество лишений в годы гонений на Русскую Православную Церковь и приняли мученическую кончину.
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