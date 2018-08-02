В Курске прошли торжества в честь 15-летия Собора курских святых

В Курске 1 августа прошли торжества в честь 15-летия Собора курских святых.

В день Собора курских святых митрополит Курский и Рыльский Герман совершил Божественную литургию в храме во имя преподобного Серафима Саровского и Собора Курских святых, сообщает сайт Курской епархии РПЦ.

По окончании литургии владыка Герман возглавил крестный ход и праздничный молебен.

Митрополит Курский и Рыльский Герман подчеркнул, что с курской земли вышло много подвижников, которые подвизались в Саровской, Оптиной и Глинской пустынях, в Киево-Печерской лавре и других обителях, а курские священномученики перенесли множество лишений в годы гонений на Русскую Православную Церковь и приняли мученическую кончину.