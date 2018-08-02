В Введенском монастыре отметили 25-летие явления иконы Богородицы «Призри на смирение»

Торжества в честь 25-й годовщины чуда отображения иконы Божией Матери «Призри на смирение» на стекле состоялись вчера, 1 августа, в столичном Свято-Введенском монастыре.

Божественную литургию возглавил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия митрополит Павел обратился к прихожанам монастыря со словом проповеди, рассказав о жизни Пресвятой Богородицы и о свидетельствах Священного Писания, где повествуется о Божьей Матери.

«И сейчас Пресвятая Дева является нам в чудотворных иконах, — сказал владыка Павел, — именно их мы так чествуем и сегодня особо возносим молитвы у Ее чудотворного образа, именуемого «Призри на смирение». Икона эта носит такое название, потому что Сама Богородица сказала: «…Призре на смирение Рабы Своея» (Лк. 1:48). Эта икона особенна в своем названии, потому что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6)».

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине.

После Литургии перед чудотворной иконой Божией Матери «Призри на смирение» был отслужен чин славления.

Напомним, 1 августа 1993 года на стекле иконы Божией Матери «Призри на смирение», хранящейся в киевском Свято-Введенском монастыре, обнаружили нерукотворный отпечаток её изображения. При этом стекло не касалось иконы. Приказом Священного Синода Украинской Православной Церкви от 22 ноября 1995 года святой образ Божьей Матери «Призри на смирение» был признан чудотворным.

В этом году 25-летию явления иконы и 140-летию основания Введенского монастыря посвятили Крестный ход, который проводится ежегодно 13 июля из с. Белогородка в Ризоположенский скит в с. Томашовка на Киевщине.