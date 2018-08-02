Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в день престольного праздника столичного Ильинского храма на Подоле
13:59, 02 августа 2018Православие
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Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в день престольного праздника столичного Ильинского храма / news.church.ua
Сегодня, 2 августа, в день памяти святого славного пророка Илии, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Ильинском храме города Киева.
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к пастве со словом проповеди.
После завершения литургии Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил молебен перед иконой пророка Илии и поздравил всех с праздником.
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