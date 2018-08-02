В Дивеевском монастыре 10 тысяч паломников приняли участие в торжествах по случаю 115-летия прославления Серафима Саровского

13:21, 02 августа 2018
Православие
72 0
В Серафимо-Дивеевском монастыре состоялись торжества по случаю 115-летия прославления Серафима Саровского / nne.ru

Вчера, 1 августа, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре состоялись торжества, посвященные 115-й годовщине со дня прославления преподобного Серафима Саровского.

За два дня в дивеевских торжествах приняло участие около 10 тысяч паломников, сообщает "Монастырский вестник".

/ nne.ru

Накануне управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил вечернее богослужение в Троицком соборе монастыря.

/ nne.ru

В сам день праздника на Соборной площади обители перед Преображенским собором состоялась праздничная Божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В этот день на площади собралось семь тысяч паломников из разных уголков страны.

/ nne.ru

"Преподобный Серафим был родом из купеческой семьи, но земное богатство его не прельщало, так как его сердце искало другие ценности. Он находил радость и утешение в общении с Богом. Он вышел на служение людям, чтобы делиться этой радостью со всеми приходящими к нему. Самыми простыми словами он объяснил людям, что смысл и цель христианской жизни – стяжание благодати Святого Духа. Этот духовный капитал и мы с вами должны стяжать: кто молитвой, кто смирением, кто милосердием, кто терпением – разными христианскими добродетелями", - сказал митрополит Варсонофий

/ nne.ru

Большую помощь в организации дивеевских торжеств оказали волонтеры – молодые прихожане храмов Нижегородской и других епархий РПЦ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter