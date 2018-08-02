В Дивеевском монастыре 10 тысяч паломников приняли участие в торжествах по случаю 115-летия прославления Серафима Саровского

Вчера, 1 августа, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре состоялись торжества, посвященные 115-й годовщине со дня прославления преподобного Серафима Саровского.

За два дня в дивеевских торжествах приняло участие около 10 тысяч паломников, сообщает "Монастырский вестник".

Накануне управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил вечернее богослужение в Троицком соборе монастыря.

В сам день праздника на Соборной площади обители перед Преображенским собором состоялась праздничная Божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В этот день на площади собралось семь тысяч паломников из разных уголков страны.

"Преподобный Серафим был родом из купеческой семьи, но земное богатство его не прельщало, так как его сердце искало другие ценности. Он находил радость и утешение в общении с Богом. Он вышел на служение людям, чтобы делиться этой радостью со всеми приходящими к нему. Самыми простыми словами он объяснил людям, что смысл и цель христианской жизни – стяжание благодати Святого Духа. Этот духовный капитал и мы с вами должны стяжать: кто молитвой, кто смирением, кто милосердием, кто терпением – разными христианскими добродетелями", - сказал митрополит Варсонофий

Большую помощь в организации дивеевских торжеств оказали волонтеры – молодые прихожане храмов Нижегородской и других епархий РПЦ.