В Свято-Успенской Святогорской лавре открылся новый скит в честь Иоанна Шанхайского

В среду, 1 августа, в Святогорской лавре состоялось торжественное открытие храма в честь святителя Иоанна (Максимовича), Шанхайского, Сан-Францисского, Адамовского и всея Руси чудотворца.

Чин великого освящения храма начался в 7 часов, сообщает официальный сайт Свято-Успенской Святогорской Лавры. Во время совершения чина освящения состоялся крестный ход вокруг храма.

Священнодействие совершили митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион, священноархимандрит Свято-Успенской Святогорской Лавры и митрополит Святогорский Арсений, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Под престол храма был положен мощевик с частицами мощей мученика Александра Римского, мученицы Анастасии Узорешительницы, мученика Викентия, диакона Августопольского (Сарагосского), первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской, мученицы Фелицитаты.

На торжества по случаю открытия нового скита прибыли около полутора тысяч паломников из ближайших сёл, а также из Славянска, Харькова и Мариуполя.

В память о торжественном событии всем присутствующим вручали небольшие иконы святителя Иоанна Шанхайского. В завершение праздника все присутствующие были приглашены на трапезу.