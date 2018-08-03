В Почаевскую Лавру на праздник чудотворного образа Божией матери идут несколько крестных ходов

Несколько крестных ходов из разных регионов Украины и ближнего зарубежья отправились к Свято-Успенской Почаевской Лавреы, чтобы 5 августа вместе со всем православным миром молитвенно почтить чудотворную икону Божьей Матери «Почаевская».

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

27 июля в Почаевскую Лавру отправился Крестный ход «Любви, мира и молитвы за Украину» из Ивано-Франковска Перед выходом богомольцев в Спасо-Преображенском храме Ивано-Франковска была совершена Божественная литургия и молебен за путников. Для участия в пешем паломничестве собралось более 200 верующих из Прикарпатья, а также из разных уголков Украины. Традиционно в течение всего пути к Крестному ходу присоединяются все новые и новые паломники. Паломники преодолели более 200 километров и 1 августа прибыли к Свято-Успенской Почаевской Лавре.

29 июля многолюдный Международный крестный ход из Польши до Почаевской лавры прошел через Владимир-Волынский. Во всех населенных пунктах к нему присоединялись новые участники. Выйдя из Польши численностью в 70 человек, присоединив к себе белорусов и жителей Владимир-Волынской епархии УПЦ, через Волынь направлялась уже почти 2-тысячная колонна. Далее участники Крестного хода с Почаевской иконой Богоматери землями Волыни, Ровенщины и Тернопольщины отправились в Почаевскую Лавру.

30 июля еще один крестный ход отправился от Свято-Катериновского храма Ровенской епархии, а именно из Здолбунов. Перед походом паломники помолились на ночной Божественной литургией. Также был отслужен молебен о путешествующих. Пешее паломничество верующих Ровенщины, которые преодолеют более 100 километров, продлится до 1 августа.

31 июля в Почаевскую лавру отправились крестным ходом сотни православных волынян. По обычаю, верующие из Луцка и всех уголков Волынской епархии собрались под сводами древнего Покровского храма, где приняли участие в молебне. Службу возглавил епископ Волынский и Луцкий Нафанаил. После молебна владыка Нафанаил пожелал паломникам, которых сопровождают священнослужители, Божьего сопровождения, терпения и сил. Путь, который ждет их, непростой, ведь им предстоит пройти около 120 километров.

2 августа, в день памяти святого пророка Илии, в Свято-Успенскую ПочаевскуюЛавру состоится традиционный Крестный ход из урочища Вирля. С 5 до 6:30 утра планируется перевозка паломников автобусами с лаврской автостоянки. В 7:00 – начало молебна перед Почаевской чудотворной иконой в урочище Вирля и выход крестного хода в Почаевскую Лавру. После прибытия в Лавру крестного хода состоится молебен в Успенском соборе и обед для паломников.

Напомним, чудотворный образ Богородицы «Почаевская», которая хранится в Свято-Успенской Почаевской Лавре, Церковь празднует 5 августа.

В 1559 году греческий (по другим источникам – болгарский) митрополит Неофит, который странствовал по Руси, приехал на Волынь. В благодарность за гостеприимство, которое оказала ему в своем имении благочестивая дворянка Анна Гойская, к владениям которой принадлежал и Почаев, владыка благословил ее иконой Пресвятой Богородицы.

Скорее всего, это была семейная икона, которая, возможно, принадлежала роду самого Неофита.

Святыня долго находилась в часовне дворянской усадьбы. По молитвам у иконы стали совершаться чудеса. Когда же благодаря чудотворному образу исцелился слепой брат Гойской Филипп, то Анна, удивленная и обрадованная, призвала монахов. Ими был отслужен молебен, Крестным ходом святыня была перенесена на Почаевскую гору и отдана на вечное хранение монахам, которые жили в пещере на горе.