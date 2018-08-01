Житомирская епархия УПЦ организовала оздоровительный православный лагерь для сирот и детей участников АТО

В Житомирской епархии УПЦ с 16 по 29 июля работал православный детский оздоровительный лагерь для детей сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей участников АТО.

Лагерь состоялся на базе оздоровительного санатория в живописном поселке Дениши, сообщает сайт Житомирской епархии УПЦ.

В общем оздоровиться, весело провести время, духовно усовершенствоваться и больше познать Бога имели возможность 22 ребенка: 13 девочек и 9 мальчиков.

Лагерь организован по инициативе и благословению митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима за средства, собранные во время проведения рождественских благотворительных вечеров колядок в Житомирской епархии.

В лагере каждый день начинался с молитвы, чтения и толкования Евангелия.Также священник рассказывал детям притчи и открывал их глубокий смысл.

Круглосуточно в лагере находился священник, три воспитатели и врач. Роль духовной опеки взяли на себя клирики епархии: протоиерей Димитрий Терещук и протоиерей Георгий Мирчук.

За время пребывания на оздоровлении дети посетили Спасо-Преображенский мужской Тригорский монастырь, где исповедовались и причастились, Спасо-Преображенский кафедральный собор Житомира, в котором побывали на колокольне и поклонились святыням Свято-Покровского прихода областного центра, где встретились с духовником Житомирской епархии архимандритом Гавриилом (Вардаевым), Свято-Анастасиевский женский монастырь и Свято-Петро-Павловский храм в Новогуйвинске, а также масляный завод, на котором попробовали мороженое, музей природы и краезнавства и много интересных мест Житомирщины.