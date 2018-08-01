В Зимненском монастыре на Волыни открывается регентское духовное училище

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия при Святогорском Успенском ставропигиальном женском монастыре в селе Зимнее на Волыни, открывается Регентское духовное училище.

Духовное учебное заведение будет готовить псаломщиков-дирижеров церковных хоров для волынских приходов и других епархий УПЦ. В Регентское училище принимаются православные девушки и женщины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу обители.

К обучению могут быть допущены абитуриентки, которые имеют законченное среднее образование (желательно музыкальную школу). Приветствуется опыт пения в церковном хоре.

Прием документов - до 19 августа, вступительные экзамены - 21 августа.

Абитуриенты будут сдавать экзамены по церковному пению, грамотному чтению на церковнославянском языке, письменный экзамена по украинскому языку (изложение).

Подробнее о правилах приема читайте на сайте обители.