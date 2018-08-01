Великий Архиерейский Собор в Константинополе пройдет в начале сентября

Синаксис (Великий Архиерейский Собор) Константинопольского патриархата назначил на 1-3 сентября в Константинополе Патриарх Варфоломей.

Об этом сообщается в блоге Вселенского патриархата.

Как отмечается в кратком информационном сообщении, Синаксис займется не только вопросами Константинопольского патриархата, но и "более широкими" проблемами вселенского Православия.

В актуальном информационном контексте это может означать обсуждение вопросов признания автокефалии Украинской и Македонской Церквей, а также статуса Церквей в других государствах бывшей Югославии.

В отличие от регулярных заседаний Священного Синода (Малого Собора), Великий Архиерейский Собор Константинопольского престола собирается раз в три года. Предыдущий подобный Собор состоялся в августе 2015 года.