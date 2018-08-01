На Полтавщине отметят 10-ю годовщину прославления преподобномучеников Мгарских

10:20, 01 августа 2018
Православие
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В этот день митрополит Полтавский и Миргородский Филипп совершит праздничную Божественную литургию в Спасо-Преображенском Мгарском монастыре, сообщает сайт Полтавской епархии УПЦ.

Мгарские преподобномученики - шестнадцать монахов и игумен из Спасо-Преображенского Мгарского монастыря, убитые большевиками во время Гражданской войны в августе 1919 года. 

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