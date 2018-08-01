В Мукачевский психоневрологический интернат прибыли иконы с мощами 10-ти святых целителей

Во вторник, 31 июля, в Мукачевскую епархию УПЦ прибыли иконы с мощами 10-ти святых целителей в рамках Всеукраинского крестного хода, который проводится по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего митрополита Онуфрия.

В этот день святыни молитвенно встретили в Мукачевском психоневрологическом интернате № 1, сообщается на сайте епархии.

По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора духовенство Мукачево отслужило водосвятный молебен в Свято-Вознесенском храме, который действует на территории медицинского учреждения.

Пациенты и весь медперсонал смогли поклониться иконам с мощами святых угодников, прося себе милости Господней в лечении недугов.

Тяжелобольные, прикованные к постели, также смогли приложиться к святыням – священники обошли все палаты, желая каждому выздоровления.