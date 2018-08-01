Православные Полтавщины прошли крестным ходом к источнику, освященному в честь великого князя Владимира

В день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и 1030-летний юбилей Крещения Руси, 28 июля, в селе Лука на Полтавщине православные верующие и священнослужители УПЦ с церковными песнопениями совершили традиционный крестный ход к освященному источнику воды на реке Сула.

Преодолев Крестным ходом 2,5 км, священнослужители совершили молебен у источника, освященного в честь великого князя Владимира, сообщает сайт Кременчугской епархии УПЦ.

После освящения воды некоторые люди окунались в речке. После молебна из уст пастыря прозвучали слова проповеди и праздничные поздравления.

Набрав воду в сосуды, все присутствовавшие отведали праздничную трапезу, приготовленную заботливыми прихожанами храма и самим именинником.

Особопочитаемый источник имеет очень древнюю историю, которая не в полной мере сохранилась до сегодняшних дней. Целебную воду люди брали из источника еще до революции 1917 года. Позже, в тяжелые годы гонений на Православную Церковь, источник был засыпан. По инициативе настоятеля храма в честь Иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость» отца Владимира возродили добрую традицию уже в 1998 году силами церковного прихода и неравнодушных граждан. При возрождении источника строители увидели засыпанный дубовый сруб, которому было не менее нескольких столетий.