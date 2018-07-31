Украинская православная церковь США отметила 100-летний юбилей

Украинская православная церковь США отметила столетие со времени своего основания.

Об этом говорится в сюжете "Голоса Америки".

"Крестным ходом более 1000 прихожан и около 100 священнослужилей завершили празднование 100-летия со времени основания Украинской православной церкви Америки и 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины", - говорится в сюжете.

Как отмечает издание, на трехдневные празднования верующие съехались со всех уголков Америки, а также были гости из Канады и Украины.

В то же время, параллельно с празднованием проходил съезд украинской православной лиги, на которую приехало большое количество молодежи.

Митрополит Антоний, который возглавляет Украинскую православную церковь Америки, главной задачей назвал привлечение молодых верующих к Церкви.

"Мне особенно радостно видеть здесь на съезде нашу молодежь, видеть радость и надежду на их лицах. Они полны надежды, они чувствуют, что для них нет ничего невозможного. Я им всегда говорю: "Никогда не меняйтесь, сохраните эту надежду и позитивный настрой", - сказал он.