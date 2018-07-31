Несколько масштабных крестных ходов идут на торжества в честь Почаевской иконы Божией Матери

Сотни верующих в эти дни стекаются в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, где 5 августа состоятся торжества в честь иконы Божией Матери «Почаевская».

В воскресенье 29 июля через Владимир-Волынский прошла колонна международного Крестного хода. Начавшись в Польше, пройдя через Беларусь, молитвенное шествие со списком Почаевской иконы собирало всё большее количество верующих. Во Владимире-Волынском в Ходе приняло участие около 1800 верующих, сообщает "Фома в Украине".

На следующий день крестоходцы направились в Зимненский Святогорский женский монастырь, далее их маршрут пролегает через земли Волыни, Ровенщины, Тернопольщины. Завершится он Почаевской лавре.

Вчера в восьмой раз стартовал ежегодный Крестный ход в Почаевскую лавру из Ровенской епархии. Верующие вышли в 5.00 от Свято-Катериновского храма в городе Здолбунов. Прибыть в Почаевскую Лавру крестоходцы должны 1 августа ориентировочно в 18.00.

Ещё 27 июля в пешее паломничество в Почаевскую лавру отправились верующие из Ивано-Франковска. Крестный ход «Любви, мира и молитвы за Украину» проводят в 21-й раз. В нем участвуют более 200 верующих Прикарпатья и разных уголков Украины, на пути к ним присоединяется всё больше паломников. Преодолев более 200 км они прибудут в монастырь завтра.

Кроме того, сегодняшний день - первый для «почаевских» крестоходцев - верующих Волынской епархии. Стартовали они после молебна у Свято-Покровского кафедрального храма Луцка.