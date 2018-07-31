Участники из 15 стран съехались в Вильнюс на Форум православной молодежи Европы

В Вильнюсе на базе Свято-Духова монастыря 30 июля начал работу Форум православной молодежи Европы.

Участие в Форуме принимают делегаты из Литвы, России, Беларуси, Латвии, Германии, Эстонии, Исландии, Италии, Польши, Австрии, Швейцарии и Испании - всего более 50 участников из 15 стран, сообщает сайт patriarchia.ru.

Мероприятие проходит в рамках одноименного проекта, получившего поддержку конкурса «Православная инициатива 2017-2018» в направлении «Образование и воспитание». Организаторами выступают отдел по делам молодежи Виленско-Литовской епархии, Синодальный отдел по делам молодежи РПЦ, Общественная организация «Путь молодежи».

Церемония открытия прошла в конференц-зале гостиницы «Домус Мария». Делегатов приветствовали митрополит Виленский и Литовский Иннокентий, исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи протоиерей Кирилл Сладков и представитель Молодежного центра Римско-Католической Церкви Литвы Кристина Тринкунайте.

В своем слове отец Кирилл особо отметил работу школ молодежного служения, которые проходят на территории Свято-Духова монастыря. Также священник высказал надежду, что международное сотрудничество продолжит развиваться: «Мы приложим все усилия, чтобы дружба молодых христиан была еще крепче, чтобы мы могли регулярно обмениваться не только опытом, но и молодежными делегациями».

«Наш Синодальный отдел всегда открыт для любых предложений и идей. Я жду, что после этого замечательного международного форума мы с вами не только разъедемся друзьями, но и наметим дальнейшую стратегию молодежного служения здесь, в Восточной Европе», — подчеркнул священнослужитель.

Форум продлится до 3 августа. На протяжении пяти дней будут проходить круглые столы, дискуссионные площадки, лекции и другие мероприятия. Участники форума обменяются опытом, наладят контакты, усвоят знания о новых формах и методах работы с молодежью. По итогам форума будет создан интернет-ресурс с базой данных о православных молодежных активах Европы.