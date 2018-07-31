Завтра в Святогорской лавре торжественно откроют новый скит в честь Иоанна Шанхайского

Святогорская лавра открывает новый скит.

Официальное открытие скита в честь святителя Иоанна Шанхайского состоится 1 августа в селе Адамовка Славянского района Донецкой области, сообщается на сайте обители.

В день празднования дня памяти преподобного Серафима Саровского и трёх святителей - Димитрия Ростовского, Митрофана Воронежского и Тихона Задонского в селе Адамовка, родине святителя Иоанна Шанхайского, откроется скит в его честь.

В этот день состоится торжественное освящение главного храма новой обители и официальное открытие Свято-Иоанновского скита, что станет важным событием духовной жизни не только для Святогорского края, но и для всего православного мира, как увековечение памяти о великом святителе.

Паломников приглашают прибыть на торжества по случаю открытия нового лаврского скита, чтобы принять участие в соборной молитве и разделить радость рождения новой монашеской обители в честь великого святителя Иоанна Шанхайского, Сан-Францисского и Адамовского чудотворца.