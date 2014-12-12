Церковь должна духовно окормлять людей, которые берут в руки оружие, чтобы помнили, что они христиане - архиепископ УПЦ

Церковь может и должна духовно окормлять тех людей, которые берут в руки оружие, чтобы они не использовали это оружие так, как им заблагорассудится, а помнили, что они христиане, что у них должна быть совесть. Об этом сказал архиепископ Горловский и Славянский Митрофан в интервью «Православная жизнь».

"Мне не очень понятно, когда духовенство или некоторые иерархи покупают бронежилеты, или каски, или что-либо из оружия, или какие-то автомобили и отправляют в зону боевых действий. Я думаю, ко всему, что связано с войной, Церковь не должна прикасаться. Если сегодня те приходы, которые находятся в зоне так называемой АТО, начнут покупать каски и бронежилеты для ополчения, то Церковь обвинят в поддержке «терроризма». Сразу. Никто даже не задумается ни на секунду. Но мы имеем две воюющие стороны, с двух сторон наши духовные чада, и там, и там есть христиане, православные Украинской Православной Церкви. И если мы одним покупаем бронежилеты, тогда и другим надо бронежилеты покупать", - сказал архиепископ Горловский и Славянский.

Вместе с тем он отметил, что "Церковь может оказывать помощь и поддержку раненым в госпиталях и в тылу, обездоленным и нуждающимся людям продуктами, медикаментами".