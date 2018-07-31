Паломникам будут рассказывать об Александро-Невской лавре в годы блокады

Паломнический центр Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга готовит новую экскурсию «Лавра в годы блокады», во время которой посетители узнают, какую роль играли лаврские святыни в жизни защитников города, как фактически уничтоженная обитель смогла духовно укрепить верующих.

Как сообщает patriarchia.ru, в Троицком соборе монастыря хранится одна из главных святынь обители - икона Божией Матери «Скоропослушница Невская». В годы войны образ находился в соборе святого равноапостольного великого князя Владимира. К нему подходили тысячи и тысячи ленинградцев, молясь о близких, о том, чтобы выжили дети, чтобы нашлись потерянные хлебные карточки (и они находились). Икона получила тогда название «Хлебная». Именно в день памяти этой иконы - 22 ноября 1941 года - открылась Дорога жизни.

О защитниках города напоминают захоронения военной поры на так называемой «коммунистической площадке» кладбища перед входом в собор.

«Я уверен в том, что земной подвиг всегда имеет духовное измерение. Кто-то шел в атаку под градом пуль, кто-то отдавал последние крохи, чтобы спасти ребенка, а сам умирал, кто-то, подвергаясь чудовищным пыткам в фашистских застенках, не выдал своих товарищей - таких примеров не счесть. И эта духовная победа нашего народа породила массовый героизм, который и предопределил нашу победу в Великой Отечественной войне», - считает насельник Лавры иеродиакон Марк (Бирюков).