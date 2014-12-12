Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий доложил на ежегодном епархиальном собрании (укр.)

Доповідь керуючого Київською єпархією Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія на річних єпархіальних зборах

11 грудня, трапезний храм Києво-Печерської лаври

Ваші Високопреосвященства, Преосвященства,

всечесні отці, матушки ігумені,

шановні брати і сестри!

Рік, що минає, був насичений багатьма пам’ятними датами та визначними подіями, які стосувалися як Української Православної Церкви загалом, так і Київської єпархії зокрема.

Так, 5 липня 2014 року, після тривалої хвороби на 79-му році життя відійшов до Господа Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир. Впродовж понад 22 років Блаженніший Митрополит Володимир очолював УПЦ і був Керуючим Київською єпархією. 7 липня на площі перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври була звершена Божественна літургія і чин відспівування Блаженнішого Митрополита, в яких прийняли участь представники Помісних Православних Церков, єпископат та духовенство Української Православної Церкви. Похований Блаженніший Митрополит Володимир на братському кладовищі біля храму Різдва Божої Матері на Дальніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. У всіх єпархіях нашої Церкви пройшли поминальні молитви за спочилого Предстоятеля.

Для обрання нового Предстоятеля Рішенням Священного Синоду (журнал №35 від 07.07.2014) було схвалено скликати Собор єпископів Української Православної Церкви 13 серпня 2014 року у м. Києві.

Благодаттю та співдією Святого Духа Собор єпископів УПЦ, що відбувся у Трапезному храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, таємним голосуванням обрав Митрополита Київського і всієї України. Інтронізація була звершена 17 серпня 2014 року за участю представників Помісних Православних Церков, єпископату, духовенства та мирян УПЦ.

Відповідно до Статуту про управління Української Православної Церкви (розділ V, пункт 11) Митрополит Київський і всієї України є єпархіальним архієреєм Київської єпархії та Священноархімандритом Свято-Успенської Києво-Печерської та Свято-Успенської Почаївської Лавр. Крім того, в прямому підпорядкуванні Митрополита Київського і всієї України знаходиться 10 ставропігійних монастирів УПЦ.

У сьогоднішній доповіді хотілося б звернути увагу на структуру та статистичні дані Київської єпархії. Керуючому єпархією допомагають шість вікарних архієреї, а також секретар єпархії по м. Києву та секретар єпархії по Київській області. Станом на 11 грудня 2014 року Київська єпархія розділена на 6 вікаріатств (3 міських і 3 обласних):

· Північне київське;

· Південне київське;

· Східне київське;

· Бородянське;

· Макарівське;

· Обухівське.

У єпархії діє 388 парафій, які об’єднані в 33 благочиння, в тому числі одне монастирське (Оболонське, Подільське, Перше Шевченківське, Друге Шевченківське та Кладовищенське; Голосіївське, Друге лікарняне, Печерське, Святошинське та Солом’янське; Перше Дарницьке, Друге Дарницьке, Деснянське, Дніпровське та Перше лікарняне; Перше Бородянське, Друге Бородянське, Іванківське та Поліське; Бишівське, Білогородське, Боярське, Бучанське, Вишнівське, Ірпінське та Макарівське; Васильківське, Гребінківське, Калинівське, Обухівське, Українське та Фастівське).

На парафіях та в монастирях несуть пастирське служіння 844 клірики: 586 священиків, 80 дияконів та 178 ченці у священному сані.

На території єпархії функціонує 21 монастир: 13 чоловічих (в тому числі Києво-Печерська Лавра) та 8 жіночих. У монастирях несуть чернечий послух 794 осіб: 296 у чоловічих та 498 у жіночих.

З приємністю варто зазначити, що незважаючи на складний час, парафіяльне життя в єпархії розвивається, будуються та реставруються храми, звершуються священицькі хіротонії. За звітний рік у Київській єпархії освячено 13 храмів:

· 14 лютого – храм-каплиця апостола Андрія Первозванного Ірпінського благочиння;

· 22 березня – відреставрований Хресто-Воздвиженський храм Лаври;

· 29 березня – храм Всіх святих воїнів Дніпровського благочиння;

· 5 квітня – храм Успіння Божої Матері в Ризо-Положенському монастирі Фастівського благочиння;

· 9 квітня – відреставрований лаврський храм преподобних Антонія і Феодосія Печерських;

· 26 квітня – храм Різдва Божої Матері Голосіївського благочиння;

· 6 травня – храм святителя Миколая Чудотворця Фастівського благочиння;

· 14 червня – храм Всіх святих Кладовищенського благочиння;

· 17 червня – храм монастиря на честь ікони Божої Матері «Відрада» Васильківського благочиння;

· 21 червня – храм Всіх святих, які в землі руській просіяли Другого Шевченківського благочиння;

· 24 червня – храм преподобного Паїсія Величковського Фастівського благочиння;

· 16 вересня – храм великомученика і цілителя Пантелеімона Васильківського благочиння;

· 27 листопада – храм Різдва Божої Матері Печерського благочиння.

Також освячено 3 місця для будівництва нових храмів:

· 25 січня – храм мучениці Татіани Оболонського благочиння;

· 25 травня – храм Успіння Божої Матері Першого Дарницького благочиння;

· 12 жовтня – храм благовірного князя Олександра Невського Ірпінського благочиння.

Впродовж 2014 року мною та вікарними архієреями було звершено 17 дияконських і 18 священницьких хіротоній. У клір Київської єпархії прийнято 4 священнослужителі, 16 кліриків почислені за штат з правом переходу в інші єпархії, заборонених у священнослужінні не було.

З сумом констатую, що за звітний період померло 8 кліриків Київської єпархії:

· протоієрей Валерій Клименко – помер 27.01.2014

· ієросхимонах Василіск (Масловський) – помер 10.02.2014

· протодиякон Георгій Сініцин – помер 5.02.2014

· ієрей Євгеній Чайковський – помер 06.03.2014

· ієрей Віктор Філоненко – помер 06.07.2014

· протоієрей Георгій Смірнов – помер 14.10.2014

· протоієрей Микола Забуга – помер 13.11.2014

· протоієрей Василій Прихно – помер 29.11.2014

Спочилим священнослужителям Господь хай дарує вічну пам’ять.

Основні події з життя парафій та загальноцерковні новини висвітлюються на офіційному сайті Київської єпархії:http://mitropolia.kiev.ua.Також в єпархії діє 42 парафіяльних сайти і 9 друкованих видань. Всі єпархіальні ЗМІ підзвітні керівнику Інформаційно-просвітницького відділу єпархії - Преосвященному єпископу Васильківському Миколаю, вікарію Київської Митрополії.

З метою ефективного церковно-адміністративного управління парафіями, у Київській єпархії утворені вікаріатства, які очолюють вікарні архієреї. Вікарні архієреї допомагають єпархіальному архієреєві в управлінні єпархією, в межах делегованих їм повноважень. Варто зазначити, що крім повноважень, зазначених у Положенні про вікаріатства, вікарні архієреї також проводять прийом громадян у Митрополії, зокрема розглядають справи щодо дозволу на звершення повторних вінчань, відспівування самогубців, та з інших поточних проблем.

Впродовж звітного року вікарні архієреї та клірики єпархії брали участь в українських та міжнародник конференціях, робочих групах та круглих столах, де представляли як Українську Православну Церкву загалом, так і Київську єпархію зокрема. Неодноразово по нашому благословенню звершували богослужіння в інших єпархіях УПЦ та закордоном.

Слід зауважити, що вікарні архієреї та клірики єпархії були учасниками робочих груп та засідань Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, на якій УПЦ головувала з листопада 2013 по липень 2014 року. Неодноразово Київською обласною та міською держадміністрацією і радою проводились круглі столи та засідання, в яких брали участь вікарні архієреї та секретарі єпархії. Також, прот. Владислав Діханов увійшов до складу координаційної ради при Київській міській державній адміністрації для забезпечення взаємодії міської влади та релігійних, громадських організацій щодо соціальної адаптації переселенців. Тісна співпраця існує з Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі та іншими громадським організаціями.

Разом з тим зазначаємо, що вікарні архієреї та клірики єпархії увійшли до складу різних комісій Міжсоборної присутності Руської Православної Церкви.

Оглянувши основні загальноєпархіальні події, вважаю доречним коротко проаналізувати діяльність єпархіальних відділів у році, що минає.

Так, у Київській єпархії станом на 11 грудня поточного року діє 13 єпархіальних відділів та 2 комісії, а саме:

· інформаційно-просвітницький,

· соціального служіння та благодійництва,

· релігійної освіти та катехізації,

· з питань охорони та пастирської опіки медичних закладів,

· місіонерський,

· у справах сім’ї,

· у справах молоді,

· у справах пастирської опіки пенітенціарної (тюремної ) системи,

· по взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями,

· юридичний,

· місія «Церква і культура»,

· по архітектурі, будівництву та охороні пам’яток церковної архітектури

· літургічна та ювілейна комісії.

Єпархіальний відділ соціального служіння та благодійництва очолює протоієрей Владислав Діханов. У роботі відділу допомагають 400 волонтерів. Завдяки наполегливій та злагодженій роботі вдалося надати матеріальну та фінансову допомогу адресно сотням осіб і десяткам організацій.

У червні цього року єпархіальним відділом розпочато новий проект – телефон духовної підтримки «НАДІЯ». Щоденно поступає 50-60 дзвінків зі всієї України (за період існування – понад 5000 дзвінків). Телефонують з різними питаннями, в тому числі й з пропозиціями надати допомогу постраждалим від воєнних дій на сході України. У проекті приймають участь 6 священиків. Лінія працює щоденно з 12.00 до 22.00. Інформаційний супровід проекту здійснюють церковні ЗМІ, радіостанції, а також зовнішні носії – сіті-лайти, біг-борди.

Основним завданням відділу є допомога тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Впродовж року відділом, з допомогою парафій, окремих кліриків та мирян єпархії було зібрано та надано благодійну допомогу в такій кількості:

· Одяг – 45 тон;

· Продукти харчування – 700 тон;

· Ліки – на 750 тис. грн.;

· Медичне обладнання – на 850 тис. грн.;

· Ковдри, бушлати, матраци – 25 тон;

· Бронежилети – 130 шт.;

Варто зазначити, що благодійна допомога надається на постійній основі більшістю парафій та монастирів Київської єпархії. Клірики та миряни приймають активну участь у ремонті, переобладнанні та оснащенні клінічних лікарень та госпіталів, де перебувають на лікування поранені з зони АТО, це зокрема, Київський військовий госпіталь та інші лікарні міста.

Хотілось би відзначити парафії м. Києва, які щоденно годують понад 100 бідних людей – це Свято-Троїцька на Троєщині, Вознесенська на Деміївці, Свято-Ольгинська в Дарницькому районі та Святителя Михаїла митрополита Київського при Олександрійській лікарні, а також парафія свв.мчч. Адріана і Наталії на Лісовому масиві, де на території храму щонеділі годують понад 200 обездолених.

У зв’язку з військовими діями на Сході України відділ проводить збір коштів та гуманітарної допомоги в храмах Київської єпархії. Влітку в Києві організовано три накопичувальних склади для гуманітарної допомоги (Києво-Печерська Лавра, станція метро Васильківська та на Троєщині). У листопаді 2014 гуманітарний склад в корп.70А на території Києво-Печерської Лаври реорганізовано в Центр гуманітарної допомоги.Під час активних воєнних дій, співробітники відділу приймали участь в організації та допомозі вивозу людей із зони ураження. Лише стараннями відділу Київської єпархії та безпосередньою голови відділу було вивезено понад 500 людей, з подальшим розселенням їх в межах міста Києва, Київської, Житомирської, Полтавської, Миколаївської областях. В основному розселення відбувалося в базах відпочинку, санаторіях, монастирях (Свято-Покровський чоловічий монастир (Голосіївська пустинь) – 80 осіб, Києво-Печерська Лавра – 24 особи).

Також відділ займається опікою існуючих баз та таборів для переселенців, де на сьогодні перебуває близько 1200 осіб.

Нелегким був 2014 рік для Єпархіального відділу релігійної освіти та катехізації, керівник – протоієрей Сергій Бойко. Особливо це помітно у співпраці зі столичними навчальними закладами. Можливо, це зумовлено зміною керівництва Департаменту освіти при КМДА. З метою покращення відносин відбувались окремі та загальні зустрічі на рівні районів з директорами і викладачами загальноосвітніх шкіл та дитячих навчальних закладів м. Києва.

Але, незважаючи на труднощі, відділ проводив свою діяльність. Відділом релігійної освіти та катехизації були організовані безкоштовні екскурсії для дітей у храми та монастирі м. Києва у супроводі співробітників відділу. Також продовжуються лекції в галереї «Чудотворні ікони Афону», організовані відділом у 2013 році. За сприяння відділу були проведені благодійні ярмарки, в тому числі для всіх бажаючих недільних шкіл. До кінця року планується проведення благодійних ярмарок до свята Свт. Миколая Чудотворця у храмах м. Києва зі збором коштів для постраждалих у зоні АТО.

Варто звернути увагу й на роботу Єпархіального відділу у справах сім’ї, керівник – протоієрей Олег Мельничук. Відділом проводиться пастирська опіка соціальних центрів матері та дитини, де здійснюється духовна підтримка жінок, що опинилися в скрутному становищі, також звершуються хрещення немовлят. Проводяться молебні та духовні бесіди з жінками у храмах, які діють при Київських міських пологових будинках.

У рамках діяльності Родинного Клубу у кожному благочинні м. Києва була проведена благодійна акція “Подаруй дитині книгу”, зібрані книжки передані дітям із малозабезпечених та багатодітних родин Києва.

Успішно діє Київський родинний клуб на парафіях столиці, де збираються усі бажаючі багатодітні родини – спілкуються зі священиком та обмінюються досвідом у вихованні дітей, організовують спільні дозвілля та сімейні відпочинки, що єднає родини на засадах православного віровчення.

Окрім того,Місіонерський єпархіальний відділ,керівник – ієрей Георгій Крючков, плідно співпрацює з Громадською організацією «Всеукраїнське об’єднання захисту прав сім’ї» щодо підтримки значення традиційної сім’ї в сучасному світі.

Насиченою була роботаЄпархіального відділу духовно-фізичного виховання молоді. Керівник – протоієрей Роман Матюшенко. За сприяння та підтримки відділу були проведені численні спортивні змагання серед молоді та студентства. Також відділом був організований та проведений православно-оздоровчий табір на базі санаторію «Авангард» в Немирові Вінницької області, під час якого оздоровилося понад 40 осіб.

Не можна не зауважити різносторонню діяльністьЄпархіального відділу у справах молоді, керівником якого є архімандрит Іоасаф (Перетятько). Протягом року відділом проводилась активна робота щодо організації молодіжного життя Київської єпархії. За уже встановленою традицією, православна молодь брала участь у програмах допомоги онкохворим через волонтерську організацію «Молодість не байдужа», відвідувала вихованців дитячих будинків, допомагала людям похилого віку та ветеранам війни. Працювала з глухими та людьми з вадами слуху недільної школи «Чути серцем», підтримувала базу донорів крові. Спільно з єпархіальним відділом у справах пастирської опіки пенітенціарної системи відвідувала ув’язнених. Було організовано молодіжні табори та проведена робота із скаутськими організаціями.

За сприянняЄпархіального відділу з питань охорони здоров’я та пастирської опіки медичних закладів,керівник – протоієрей Віталій Данилюк, було організовано перебування точної копії чудотворної ікони Пресвятої Богородиці «Призри на смирение» зі Свято-Введенського чоловічого монастиря Києва в чотирьох Київських спеціалізованих лікарнях, а саме: дитячому відділені Національного Інституту Раку, лікарні «Охматдит», дитячому відділенні Київської міської онкологічної лікарні та міській дитячій клінічній туберкульозній лікарні. Співробітники відділу приймали участь у XIIзвітній конференції товариства православних лікарів Криму імені святителя Луки, на якій висвітлювалися досягнення та досвід братства в духовній опіці над медичними закладами Криму. Впродовж року за сприяння відділу регулярно організовувались благодійні паломницькі поїздки для медичного персоналу Національного Інституту Раку в Свято-Успенську Почаївську Лавру. Також хворі діти з міської онкологічної лікарні відвідали Києво-Печерську Лавру, де помолились біля святинь. У різдвяні та пасхальні дні кліриками лікарняних храмів, розміщених при медичних закладах, проводилися благодійні акції для хворих та медичних працівників. Також варто зазначити, що за участі представників відділу регулярно відбувалися збори православного братства лікарів міста Києва в честь вмч.Пантелеімона, під час яких обговорювалися питання служіння православних лікарів.

Дуже важливою та відповідальною є роботаЄпархіального відділу у справах пастирської опіки пенітенціарної (тюремної) системи, керівник протоієрей Миколай Могильний.Відділзаймається координацією духовно-пастирської діяльності в місцях позбавлення волі через взаємодію з кримінально-виконавчою системою України. Протягом 2014 року у трьох колоніях розташованих на території Київської єпархії регулярно проводилась душпастирська опіка засуджених. У кожному закладі з певною періодикою здійснюються богослужіння. В тюрмах окрім церковних таїнств, регулярно відбуваються катехізаторські бесіди, в яких разом з ув’язненими приймають участь співробітники закладів. У поточному році за підтримки відділу у справах молоді було створено проект із залученням волонтерів молодіжного руху «Молодість не байдужа». У рамках проекту Бучанську колонію щонеділі відвідувала група волонтерів, які допомагали засудженим вивчати Священне Писання та церковне передання, і як наслідок – значно збільшилась кількість прихожан тюремного храму. Варто зазначити, що у кожному храмі існують бібліотеки, які постійно поповнюються духовною літературою. Завдяки пожертвам благодійників надавалися матеріали для ремонту та відновлення тюремних храмів, була придбана відділом апаратура для перегляду кінофільмів. У зв’язку з останніми подіями в країні, у пенітенціарних установах проводиться посилення режиму утримання. Не дивлячись не це, вдалося домовитись і провести два концерти духовної музики серед ув’язнених.

Літургічна комісіязаймалася підготовкою програми для огласительних бесід перед Таїнствами Хрещення та Вінчання, створенням тексту короткого публіцистичного катехізису, який представлятиме собою дайджест православної віри для новоначальних, викладений сучасною мовою. Розроблено проект метричної книги для храмів Київської єпархії єдиного зразку, а також єдиний проект структури молебню, відпусту та тексту молитви «Спаси Боже люди Твоя…» єдиного зразку для парафій Київської єпархії. Також підготовлено чин освячення дитячих садків для подальшого розгляду літургічної комісії при Священному Синоді Української Православної Церкви.

Підсумовуючи рік, що минає, хочу щиро подякувати Милосердному Богу за Його милості та щедроти, а всім вам за понесені труди. Разом з тим, залишаються завдання, на яких би хотілось зупинитись.

На жаль, нинішня суспільно-політична ситуація в країні залишається вкрай напруженою, помітне загострення міжконфесійних та міжрелігійних відносин. А тому закликаю усіх до неухильного виконання покладених на вас обов’язків перед Богом, Церквою та людьми, мужньо стояти та сповідувати єдність Святої Соборної і Апостольської Церкви. Особливу увагу потрібно звернути на пастирську дисципліну священнослужителя, яка повинна проявлятись як в особистому, внутрішньому житті, так і зовні. Бути взірцем для всіх і кожного.

Варто наголосити й на практичних сторонах парафіяльного життя. Це, зокрема, стосується активізації богослужбового життя парафій. Рекомендував би клірикам Київської єпархії частіше звершувати богослужіння, особливо у дні вшанування Божої Матері, Її чудотворних ікон, а також у дні пам’яті шанованих святих, особливо тих, що просіяли на Київській землі.

Не менш важливим питанням є звершення Таїнства Хрещення. Дорослих необхідно хрестити тільки після належної підготовки, проведення катехізації, а немовлят – після відповідної розмови з майбутніми хресними батьками.

Також хотілося б наголосити на якості друкованих видань, що реалізуються у церковних лавках. Часто література, яка не має благословення від священноначалля Церкви та не рекомендована Синодальним видавничим відділом УПЦ, розповсюджується через парафії, що несе небезпеку як для духовного стану читачів, так і загалом для Церкви. А тому, прошу вас утримуватись від подібних дій і уважно переглядати пропоновану видавцями літературу.

Чи не найбільше занепокоєння викликає спілкування священнослужителів у соціальних мережах та різних інтернет ресурсах. Культура спілкування та обачність повинна бути притаманна повсюди. Обережніше та стриманіше коментувати ті чи інші події. Необережні судження кліриків і мирян шкодять авторитету нашої Церкви. А тому, щиро прошу і закликаю усіх вас завжди пам’ятати про високе звання священнослужителя, про ті обов’язки, які довірила вам Церква, і ту відповідальність, яку ви несете перед людьми і Богом.

У році, що наступає, від душі бажаю миру, кріпості духовних і тілесних сил, Божої помочі для жертовного служіння на благо нашої Святої Української Православної Церкви.