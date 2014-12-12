В Киевской епархии УПЦ избран состав Епархиального совета и церковного суда

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 11 ноября в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провел ежегодное собрание духовенства Киевской епархии.

На собрании присутствовали 633 представителя духовенства, среди которых - Управляющий делами УПЦ, Ректор КДАиС митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, 9 викарных архиереев Киевской Митрополии, 3 игумении ставропигиальных женских монастырей, 13 наместников мужских монастырей, 6 игумений женских монастырей, 572 клирики и 30 представителей от мирян Киевской епархии.

Собрание началось с заупокойной литии по почившем в уходящем году Блаженнейшем Митрополитом Владимиром и клириками епархии. Его Блаженство рассказал о жизни епархии за прошедший год, строительстве новых храмов, об участии духовенства и мирян епархии в общественно-политической жизни страны и, в частности, моральной и материальной помощи бойцам Украинской Армии, вынужденным переселенцам и пострадавшим в зоне АТО. Епархиальное собрание избрало состав Епархиального совета и Епархиального церковного суда. Избранные члены Епархиального церковного суда приняли присягу перед вступлением в свои обязанности.

После решения организационных вопросов Блаженнейший владыка ответил на вопросы духовенства.

По материалам официального сайта УПЦ