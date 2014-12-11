Обнародованы статистические данные о структуре Киевской епархии УПЦ

11 ноября, в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провел ежегодное собрание духовенства Киевской епархии.

На собрании присутствовали 633 представителя духовенства, среди которых - управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, 9 викарных архиереев Киевской Митрополии, 3 игумении ставропигиального женского монастырей, 13 наместников мужских монастырей, 6 настоятельница женского монастырей, 572 клирики и 30 представителей от мирян Киевской епархии.

Собрание началось с заупокойной литии по почившим в уходящем году Блаженнейшим Митрополитом Владимиром и клириками епархии. Его Блаженство рассказал о жизни епархии за прошедший год, строительство новых храмов, об участии духовенства и мирян епархии в общественно-политической жизни страны и, в частности, моральную и материальную помощь бойцам Украинской Армии, вынужденным переселенцам и пострадавшим в зоне АТО. Епархиальное собрание избрали состав Епархиального совета и Епархиального церковного суда. Нововообрани члены Епархиального церковного суда приняли присягу перед вступлением в свои обязанности.

Глава УПЦ обнародовал статистические данные о структуре Киевской епархии.

Согласно итогового отчета о деятельности епархии в 2014 году ее структура разделена на 6 викариатства (3 городских и 3 областных).

В епархии действует 388 приходов, объединенных в 33 благочиния, в том числе одно монастырское.

На приходах и в монастырях несут пастырское служение 844 клирики: 586 священников, 80 диаконов и 178 монахи в священном сане.

На территории епархии функционирует 21 монастырь: 13 мужских (в том числе Киево-Печерская лавра) и 8 женских. В монастырях несут монашеское послушание 794 человек: 296 в мужских и 498 в женских.

После решения организационных вопросов Блаженнейший владыка ответил на многочисленные вопросы духовенства.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви