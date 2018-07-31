В Луцке представителям ОБСЕ рассказали о фактах препятствования участию верующим УПЦ в Крестном ходе

Волынскую епархию УПЦ 30 июля посетили работники представительства миссии ОБСЕ во Львовской области.

Наблюдателей интересовала общая ситуация о межконфессиональных отношениях в регионе, также правозащитники узнавали о фактах вмешательства властных структур к участию волынян в праздничных мероприятиях по случаю Крещения Руси, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии.

О ситуации в регионе рассказали секретарь епархии протоиерей Николай Бондарук и председатель епархиального информационного отдела протоиерей Олег Точинский.

Во время встречи речь шла о том, как решаются проблемные вопросы на приходах, где храмы УПЦ были захвачены представителями других конфессий.

Кроме того, сотрудники Львовского офиса мониторинговой миссии ОБСЕ поинтересовались, каким образом Волынская епархия УПЦ присоединилась к торжественным мероприятиям по случаю 1030-летия Крещения Руси и узнавали о фактах вмешательства властных структур в участие волынян в праздничных мероприятиях.

Священнослужители епархии рассказали наблюдателям ОБСЕ об отдельных фактах захватов приходов УПЦ в области, о том, каким образом прихожане канонической Церкви на проблемных приходах преодолевают эти сложности, а также о восстановлении церковной жизни после того, как общины теряют доступ к своим храмам.

Напомним, 27 июля протоиерей Олег Точинский рассказал, что на Крестный ход их группа - 10 автобусов с города Луцк и 14 из благочиний - доехала с нюансом. «Остановили нас под Луцком, при выезде, три часа продержали, полиция якобы проводила осмотр автобусов, все перешерстила, такое впечатление, как будто мы осужденных под конвоем везли, а не паломников», - сказал он.

Напоследок представители епархии подарили гостям образ Волынской иконы Божией Матери, поблагодарили за визит и пожелали Божией помощи во всех будущих делах.