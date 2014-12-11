В Киеве состоялась презентация украинского перевода «Жития святых, составленные на Святой горе Афон»

11 декабря в Киеве на территории Национального университета «Киево-Могилянская академия» в храме в честь Святого Духа состоялась презентация украинского перевода «Жития святых, составленные на Святой горе Афон. Синаксарь». Автор книги афонит иеромонах Макарий, подвизающийся в монастыре Симонопетра на Святой Горе Афон, сообщает «ФОМА в Украине».

По словам издателей, жития отличаются полнотой и краткостью, научным подходом и привлечением всех традиций всемирного Православия.

Написанная на французском языке книга уже издана на английском, новогреческом, итальянском, немецком, русском и румынском языках. Теперь появился и украинский перевод.

Оригинальное издание дополнено киевскими специалистами, которые расширили жития святых украинского происхождения, «упомянули и некоторых ярких святых других традиций», украсили десятками репродукций, оригинальными рисунки и каллиграфией преподавателя Харьковской государственной академии дизайна и искусства художника Алексея Чекаля.

Книгу открывает благословение Блаженнейшего Митрополита Владимира, и она посвящена его памяти