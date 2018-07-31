30 июля в Киевских духовных школах началась вступительная кампания

14:52, 31 июля 2018
Православие
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В Киевских духовных школах началась вступительная кампания / kdais.kiev.ua

В понедельник, 30 июля, по случаю начала вступительной кампании в Киевских духовных школах, ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр возглавил молебен перед началом экзаменов в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери.

Об этом сообщает пресс-служба КДАиС.

Ему сослужили: проректор КДА по воспитательной работе архимандрит Амвросий (Вайнагий) и проректор КДА по учебно-методической работе иеромонах Филарет (Волошин).

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Перед началом богослужения владыка ректор обратился к абитуриентам со словом наставления и пожелал успешной сдачи экзаменов.

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