Является ли грехом тату с христианскими символами

Сегодня среди молодежи и не только мы видим эпидемию татуировок. Она захватила и некоторых православных – даже в храмах люди с тату уже не редкость.

Можно услышать: «Я же не дракона или вампира себе наколол(а), а святую икону (крест, христианский символ и так далее). Иногда это преподносится чуть ли не как некое миссионерство. Что можно ответить таким людям? Что родители могут сказать своим детям – юношам и девушкам, вдруг вознамерившимся сделать татуировку с христианскими символами. Грех это или нет?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

- Я был бы рад, если бы мой ребенок захотел сделать себе тату христианской тематики. Это значит, что вера у него не стоит на последнем месте и не является просто отражением домашнего настроя, слепого следования родителям. Но от самого поступка постарался бы отговорить. Крест Христов должен быть запечатлен в сердце человека. Вот это самое главное и самое сложное. А о любой татуировке, даже самой благочестивой, можно со временем пожалеть. Если уж хочется сделать какое нибудь изображение на теле, то есть временные татуировки, вот против них у меня нет никакого предубеждения.

"Православие и мир".