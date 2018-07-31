На Валааме состоялся IV Международный фестиваль православного пения «Просветитель»

12:39, 31 июля 2018
Православие
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Фестиваль православного пения «Просветитель» / valaam.ru

В дни празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира и 1030-летия Крещения Руси, 28-29 июля, на Валааме состоялся IV Международный Свято-Владимирский фестиваль православного пения «Просветитель».

Организаторами мероприятия выступили Cпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь и благотворительный фонд «Свет Валаама», сообщает patriarchia.ru.

В фестивале принимали участие десять музыкальных коллективов из России, Молдавии, Греции, Черногории, Белоруссии и Финляндии.

Несмотря на то, что из-за волнения на Ладоге было ограничено судоходство и отменена часть пассажирских рейсов, мероприятие посетило более пяти тысяч человек.

Первый день начался с Божественной литургии. 

Затем состоялась церемония открытия фестиваля, во время которой игумен Валаамского монастыря, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий объявил, что главное место в IV сезоне Международного Валаамского фестиваля занимает тема «Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской».

В этом году собравшимся на Певческом поле монастыря зрителям впервые была предоставлена возможность самим выбрать лучшего исполнителя. По их мнению им стал архимандрит Никодимос (Каварнос) из Греции.

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