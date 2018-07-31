Открыт сбор средств для лечения супруги священника - Анны Дихановой

Открыт сбор средств для лечения супруги глави Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам УПЦ протоиерея Владислава Диханова - Анны Дихановой.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыри архиепископ Иона (Черепанов).

"В поддержку отца Владислава Диханова запускаем сбор средств на лечение его супруги Анны. Сбор средств на карту ПриватБанка 5168 7456 0219 8704 на имя Диханова Владислава Николаевича. Поддержите репостом и материально!", - написал владыка Иона.