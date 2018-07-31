В Эстонии торжественно отметили 460-летие обретения Нарвских святынь

В городе Нарва (Эстония) 29 июля прошли торжества по случаю 460-летия обретения Нарвских святынь - иконы Божией Матери и святителя Николая Мирликийского.

Праздник начался с крестного хода от храма Двенадцати апостолов, храма Нарвской иконы Божией Матери и храма священномучеников Димитрия и Александра Нарвских по улицам города, сообщает сайт Нарвской и Причудской епархии Эстонской Православной Церкви.

Встретившись и объединившись в единую колону, участники крестного хода направились к Нарвскому Воскресенскому кафедральному собору.

Крестный ход встретили епископ Нарвский и Причудский Лазарь, духовенство и прихожане Нарвского Воскресенского собора.

Затем епископ Лазарь возглавил в соборе Божественную литургию.

По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг собора.

В тот же день на территории Нарвского Воскресенского собора был открыт и освящен памятник Божией Матери.

Согласно летописям, в 1558 году, православные иконы Нарвской Одигитрии и святителя Николая, принадлежавшие православным купцам Нарвы (в летописях используется древнее название этого города — Ругодив), были объявлены тогдашними властителями Ругодива «идолами», отняты у купцов и брошены в костер «под котлом, варившим пиво». Вспыхнул пожар, в огне которого сгорел весь город. Увидев пожар и поспешное отступление из города войск Ливонского ордена, русские войска захватили Нарву (затем произошло присоединение Нарвы к Московскому царству). На пепелище были найдены невредимые иконы. Святые иконы встречал в Москве царь Иоанн Грозный.

Чудотворный образ святителя Николая сохранился, икона находится в кафедральном Нарвском Воскресенском соборе. Святой образ Нарвской Одигитрии пребывал около четырехсот лет в Ивангороде, судьба иконы неизвестна с февраля 1944 года. В честь иконы Нарвской Богородицы назван храм, построенный в 2001 году в городе Нарва на улице Раквере.