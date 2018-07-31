В день памяти святого князя Владимира верующие и священники УПЦ прошли крестным ходом по улицам Ровно

В день памяти святого князя Владимира, 29 июля, в Ровно был совершен крестный ход УПЦ, посвященный памяти святого равноапостольного князя и 1030-летию Крещения Киевской Руси.

Молитвенное шествие возглавил викарий Ровенской епархии, епископ Дубенский Пимен, сообщает сайт Ровенской епархии УПЦ.

Крестный ход начался в храме святой блаженной Ксении Петербургской прихода Всех Волынских Святых и прошел по улицам города до храма святителя Николая.

"Большое количество горожан приняло участие в молитвенном крестном ходе. Верующие вместе со своими пастырями едиными устами и единым сердцем молились ко Господу, Его Пречистой Матери и святому равноапостольному князю Владимиру, чтобы Господь сохранил Святую Православную Церковь, нашу многострадальную страну и родной город", - сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.