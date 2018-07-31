На Тернопольщине торжественно освятили восстановленный храм на месте бывшей церкви Рижского 11-го драгунского полка

В селе Белокриница Тернопольской области 29 июля состоялось освящение восстановленного каменного храма Казанской иконы Божией Матери (1910) - бывшей полковой церкви Рижского 11-го драгунского полка.

Чин освящения храма совершили митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий с настоятелем храма Ярославом Фурманом и собором священства, сообщает "Православне Тернопілля".

За Литургией пели два хора – семинарский, Почаевской семинарии, и местный, храма иконы Казанской Божьей Матери.

По окончании Литургии управляющий Тернопольской епархией УПЦ подарил всем присутствующим духовную литературу

Детский коллектив местного храма сердечно поздравил стихами и песнопениями прихожан и паломников.

Длительное время жители села Белокриница не имели своей церкви. Была лишь часовня, построенная в 1883 году. Только в 2003 году были начаты переоборудование и достройка бывшего колхозного хозяйственного помещения, образована церковная община и утвержден устав, а 2 октября 2005 года освящена церковь Иконы Божьей Матери Казанской.

Все это время Богослужения совершались в приделе храма.

Стараниями прихожан и благотворителей церковь отреставрирована и восстановлена должным образом. Митрополит Тернопольский и Кременецкий вручил церковные награды благотворителям, строителям, которые особенно потрудились над возведением храма Казанской иконы Божией Матери.