В музей Минской духовной семинарии передан старинный список Жировичской иконы Божией Матери

В музей Минской духовной семинарии передан уникальный список Жировичской иконы Божией Матери

Настоятель Покровского собора города Барановичи и благочинный Барановичского церковного округа протоиерей Александр Дзичковский 26 июля передал в дар церковно-археологическому музею Минской духовной семинарии старинную икону Божией Матери «Жировичская», сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

Икона выполнена маслом на льняном холсте, натянутом на деревянную раму. Датируется концом XVIII — началом ХІХ века. На обороте надпись: «Сия икона Божией Матери пожертвована Архиепископом Пантелеймоном Жировицкому Православному Монастырю при Архимандрите Венедикте в 1938 году».

Жертвователь иконы - архиепископ Пантелеимон (Рожновский) в 1918-1922 гг. являлся управляющим Пинско-Полесской епархии. Отстранен от управления епархией за противодействие провозглашению автокефалии Православной Церкви в Польше. Пребывал на покое в Мелецком Николаевском монастыре, затем в Жировичском Успенском монастыре. В 1939-1940 гг. архиепископ Пинский и Новогрудский, в 1940-1941 гг. архиепископ Гродненский и Вилейский. С 1941 г. Экзарх западных областей Беларуси, митрополит Минский и всея Беларуси. В 1944 г. выехал в Германию, в 1946 г. перешел в юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей. Скончался в 1950 г.

Принявший в дар икону архимандрит Венедикт (Бобковский) в 1937-1941 гг. являлся настоятелем Жировичского Успенского монастыря. В 1941-1942 гг. епископ Брестский, викарий Гродненской епархии. С 1941 г. архиепископ Гродненский и Белостокский. В 1944 г. выехал в Германию, в 1946 г. перешел в юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей. В 1950-1951 гг. архиепископ Берлинский и Германский. Скончался в 1951 г.

Икона будет представлена в четвертом зале церковно-археологического музея, посвященном истории Жировичского монастыря.