В Белой Церкви задержали похитителя иконы из кафедрального собора

В Киевской области полиция по горячим следам задержала злоумышленника, который похитил из Спасо-Преображенского Собора Белой Церкви икону преподобного Серафима Саровского стоимостью около 15 тысяч гривен.

Звонок о краже поступил по телефону 102 от служителей собора, сообщает 30 июля Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать злоумышленника в тот же день. Им оказался 22-летний местный житель, который уже находится под следствием за совершение имущественных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.