Во Владимир-Волынском встретили паломников из Польши, которые идут Крестным ходом в Почаев

Во Владимир-Волынском 29 июля встретили 1800 паломников с Почаевской иконой Богородицы.

Встречу возглавил митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, духовенство и многочисленные жители Владимир-Волынского, которые объединились в общую колонну, прошли в Успенский кафедральный собор, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии..

В кафедральном соборе митрополит Владимир и епископ Гайновский Павел (Польская Православная Церковь) совершили молебен.

Во всех населенных пунктах к Крестному ходу присоединялись новые участники. Выйдя из Польши численностью 70 человек, присоединив к себе белорусов и жителей Владимир-Волынской епархии УПЦ, в кафедральный собор Владимир-Волынского направлялась уже почти двухтысячная колонна.

На Староживщине уже более 500 паломников молились с иконой Богородицы «Почаевская». А на въезде в город Ковель - 750 паломников встречали полтысячи ковельчан во главе с православным духовенством. Затем паломники посетили с молитвой Турийщину и Владимир-Волынский.

После отдыха во Владимир-Волынском 30 июля почти 2-тысячный Крестный ход отправился дальше.