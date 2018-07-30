В Крыму установили самый большой на полуострове поклонный крест

14:21, 30 июля 2018
Православие
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Установили самый большой поклонный крест в Крыму / crimeapress.info

Об этом сообщает kafanews.com со ссылкой на российское информагенство.

Чину освящения поклонного креста предшествовал крестный ход, в котором приняли участие священнослужители Джанкойского благочиния, казаки, представители местной власти, жители города.

На сегодняшний день этот объект является самым большим из установленных в Крыму православных крестов. 

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