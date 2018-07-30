Александрийский Патриарх рассказал, в каких странах христиане поддаются гонениям

Проблема гонений на христиан существует не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, а в эпицентре опасных событий находится Египет.

Об этом сообщает российское информагенство.

«Угроза жизни для христиан сегодня, главным образом, существует в Южном Судане, в Ливии, в Кении и в Северной Африке. Нас очень беспокоит ситуация на Ближнем Востоке. В эпицентре находится Египет», - рассказал александрийской Предстоятель.

Патриарх отметил активные усилия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который борется с террористическими группировками. «Очень важно различать ислам экстремистского толка и ислам, исповедуя который люди мирно живут, читая Коран, и молятся - мы это видим как никто иной», - добавил он.

Другой важной проблемой для континента стали беженцы, продолжил патриарх.

«Северная Африка - дверь, через которую проходят люди, пересекая Средиземноморье, чтобы попасть в Европу. Беженцы - это огромная проблема, которую Европа до сих пор не поняла и еще не решила», - считает Патриарх Феодор II.